Elizabeth Banks ostala je dosljednja sama sebi pa nije pristala obaviti povećanje grudi čak niti kad joj je agent to predložio.

Elizabeth Banks otkrila je da ju je prvi agent kojeg je u Hollywoodu upoznala, želio natjerati da obavi povećanje grudi. "Prvi agent kojeg sam upoznala u ovoj industriji rekao mi je da trebam povećati grudi. Bila sam presretna što nemam dovoljno novca da bi slijedila taj savjet. Nisam htjela ni potpisati", otkrila je zgodna Banks.

Banks je pronašla svoj put do uspjeha unatoč tome što nije slijedila savjet da ide pod nož. Osim toga, danas je sretna majka dva dječaka. Želi im, kaže, pokazati na svom primjeru kako to izgleda kada žena radi ono što voli, i uspješna je u tome. Sve to otkrila je Elizabeth na dodjeli Lucy Awardsa u Los Angelesu, gdje je dobila priznanje kao redateljica, glumica i producentica.