Jedan od od najpopularnijih pop bendova i dalje žari i pali. Crvena Jabuka iza sebe ima 30 godina karijere i velike hitove, a frontmen benda Dražen Žerić Žera s prisjetio se samog početka karijere. Da se ništa nije promijenilo u njihovom načinu rada otkrio je Dražen u razgovoru za Dnevni avaz.

"Mi danas radimo isto kao što smo radili na početku karijere, po istim pravilima, koja dolaze iz glave i duše, i tako treba raditi. Svi bendovi koji su nastajali tih godina, još traju i rade. To što ne idemo plaho u medije, nije samo naša krivnja. Nastupao sam u Dubaiju nekoliko puta, ali što mi treba da se hvalim i govorim: 'Evo me ovdje, evo me ondje,'", priznao je Žera koji nema riječi hvale za današnju glazbenu scenu. Pjevanje na matricu postalo je normalno, što ga užasava. Kako kaže, kada je imao šest godina pjevao je uz pratnju orkerstra, a ne na matricu.

"Kad sam bio mali, nije bilo toliko glume. Ako loše sviraš klavir u glazbenoj školi, onda dobiješ po ruci, ako pogriješiš intonaciju, onda te šef orkestra probode očima da ti više ne padne na pamet da pogriješiš", rekao je Dražen.

Za takvu situaciju smatra odgovornu TV produkciju koja se, kaže, ne trudi ponuditi nešto drugo i kvalitetnije. "Takva je ponuda TV produkcije. Inače, kada bismo svaku noć imali Olivera Dragojevića, Indexe, Gibonnija, Prljavo kazalište, onda bi bila druga priča. Zato što to nije tako, imamo novu vrstu glazbe, koju čine silikoni, golotinja i ostalo. Ne bi me čudilo da se u ovakvom sistemu, u kojem za pet mjeseci možeš postati pjevač, pojavi opcija da u tom vremenskom periodu možeš postati i kirurg. To je, valjda, sljedeća faza reality showa, koji čine većinu sadržaja na TV stanicama", zaključio je Žera koji, kako kaže, više ne obraća pažnju na glazbenu scenu.