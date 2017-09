Dora Arar ulogom simpatične djevojčice Maše osvojila je srca gledatelja serije "Čista ljubav". Doru smo posjetili na setu i uvjerili se u njezin zvjezdani status.

Devetogodišnja Dora Arar najmlađa je, ali i najslađa zvijezda nove dramske serije "Čista ljubav". Uloga djevojčice Maše prva joj televizijska uloga, ali sigurno ne i posljednja. Njezin šarm osvojio je gledatelje već od prve epizode, a unatoč tome što je ovom ulogom "probila led" Dora se ispred kamera snalazi kao pravi profesionalac.

"U početku sam bila jako uzbuđena. Trema je bila prisutna, no brzo sam shvatila da je takav glumački život pa mi je bilo lakše", kaže simpatična Dora. Na setu se najviše sprijateljila s glavnim glumicma Ivanom Hercegom, koji utjelovljuje njezinog oca Tomu, i Tarom Rosandić kojoj je pripala uloga Sonje. U njima je pronašla uzore, ali i prijatelje na kojima joj mnogi vršnjaci zasigurno zavide.

"Nitko me od prijatelja nije shvatio ozbiljno kad sam rekla da glumim u seriji. Nisu oni svjesni toga da je ovo pravi posao", govori Dora. A taj posao donio joj je i brojne simpatizere. Dora je postala prava zvijezda, no sretnete li je na ulici od nje ćete autogram teško dobiti. "Mislim da ću staviti kapuljaču i naočale i neću nikome ništa govoriti", govori Dora. Manire velike zvijezde već sad ima, a gluma nije jedino što ju zanima. "Idem na dramsku, ali i na ples. To me jako fascinira pogotovo jer su me pozvali u naprednu grupu. A jednog dana htjela bih biti i dizajnerica", govori Dora pred kojom su veliki planovi. Sve u svemu što god da na kraju odabere sigurni smo da ćete za Doru još puno puta čuti jer njezino vrijeme tek dolazi. Više pogledajte u videu DNEVNIK.hr-a.

