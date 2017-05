Nakon svake dobijene bitke ja se narugam toj bolesti, nabacim osmjeh i idem dalje. Lovim dane, mjesece, a hvala Bogu i godine, sto SVIM ljudima koji se bore sa rakom, nevidljivim bolestima i otrovima zelim!!!! Kad osjetis da ubija... zajebi protokol... i slusaj sebe!!!

