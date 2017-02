Preostalo je svega par dana do 89. dodjele najvažnijih filmskih nagrada Oscara. Svečanu ceremoniju koja će se održati 26. veljače u Dolby Theatreu u Los Angelesu voditi će poznati komičar Jimmy Kimmel.

I dok će neki od celebrity dobiti zlatni kipić, neki će ga uručivati. Prošlogodišnji dobitnici Oscara Brie Larson, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander i Mark Rylance ove će godine uručivati taj zlatni kipić. Na pozornici će se tako pojaviti i mnoga poznata i slavna lica, a točno koja otkrili su organizatori. Nastupit će tako nominirani za Najbolju originalnu pjesmu Justin Timberlake, Lin-Manuel Miranda, Sting te John Legend.

Timberlake će na pozornici izvesti svoj čuveni hit ‘'Can’t Stop The Feeling’' iz filma ‘'Trolls’', Sting će zapjevati '‘The Empty Chair’' iz filma ‘'Jim: The James Foley Story’', John Legend planira izvesti pjesmu ‘'Audition’ iz filma ‘'The Fools Who Dream'’ te hit ‘'City of Stars’' iz filma ‘'La La Land’', a Miranda će zapjevati ''How Far I'll Go''.

Producenti show-a Michael De Luca i Jennifer Todd su, kažu, oduševljeni što mogu poželjeti dobrodošlicu na Oscare tim vrhunskim svjetskim umjetnicima. "Ovi nastupi neće slaviti samo pet izvanrednih nominiranih originalnih pjesama, već i sastavni dio koji glazba igra u filmovima'', kazali su Michael De Luca i Jennifer Todd.

