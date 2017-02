Dodjela ovogodišnjih Oscara, inače 89. po redu, održava se u nedjelju od ponoći do ranih jutarnjih sati, a pripreme uvelike traju već mjesecima. Zlatni kipići su ulašteni i čekaju svoje vlasnike, no nema ih dovoljno za sve. Kako zvijezde kući ne bi otišli praznih ruku, predaja skupocjenih darova u backstageu postala je već tradicija duga 15 godina.

Ove vrećice dodjeluju sponozori svim nominiranima u kategorijama glume i režije - a to je 25 ljudi. Odnosno, za nominirane u kategorijama za najboljeg glumca, najbolju glumicu, najbolje sporedne glumce i najboljeg redatelja.

Ove godine nominirani će dobiti spa tretman u Golden Door resortu koji će trajati punih tjedan dana. Sretni dobitnici će se odmarati tri noći u Hoteli Grand Hotel Excelsior Vittoria te Grand Tremezzo na jezeru Como. U Excelsioru će uživati u jelima koja će za njih pripremati Luigi Tramontano, kuhar s Michelinovom zvjezdicom. Boravak tamo inače stoji 1880 dolara za noć. Uz to, organizirano je i privatno trodnevno korištenje vile na Lost Coast Ranchu u sjevernoj Kaliforniji. No, bit će tu i manje skupocjenih poklona poput bio jabuka, desetogodišnje zalihe kozmetičkih proizvoda, elektroničke cigarete, personaliziranih Crayola bojica.

Kako bi zvijezde uvijek blistale na Crvenom tepihu bez straha od pojačanog znojenja, nominirani će u svojoj torbi među brojnim poklonima pronaći in flastere koji se lijepe ispod pazuha i tako sprečavaju smrlje od znoja na njihovim skupocjenim haljinama i odijelima. Još jedan must have je masažna prostirka kako bi se zvijezde mogle bezbrižno razodijenuti na plaži ili pred objektivom kamere. Na te čarobne masažne prostirke dovoljno je samo sjeti, a one same svojim vibracijama smanjuju naslage narančine kore. Sve u svemu, pokloni su to vrijedni više od 100 000 dolara.

