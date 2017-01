Kakva avantura! Dan smo odlučili provesti na privatnom posjedu udaljenom sat vremena vožnje od hotela. Kombijem smo imali pristup do pola puta, a onda smo se prebacili u pick up Dodge koji se može provlačiti kroz džungu koja vodi do kuće smještene na samoj plaži, usred pijeska. Da nisam znala da sam u Mexicu, zaklela bih se da su Maldivi. Bijeli, netaknuti pijesak, kristalno čisto more i prekrasna kuća samo za nas. Osoblje koja se brine oko imanja, pobrinulo se za hranu. Pripremala se riba koju su taj dan upecali. Za predjelo su napravili sashimi od morskog puža, a kao glavno ribu, koja je bila nešto najfinije ikad. Atmosferu je teško prepričati. Toliko mira i tišine odavno nisam čula.

Cijeli dan smo se kupali i izležavali na pijesku, smijali kao mala djeca. Kad je mrak već polako prekrio našu tajnu lokaciju, krenuli smo put hotela jer nas je čekao mega izlazak. Prvo večera u top restoranu Porfirio's u kojoj mariachiji pjevaju po stolovima, glazba je glasna kao da smo u disku, a ljudi plešu oko stolova dok jedu. Svi su preuzbuđeni. Za vrijeme deserta stigla je i mala torta za mene, sa svjećicom, jer su moji rekli konobaru da mi je rođendan pa da mi pjevaju. Rođendan sam imala prije četiri mjeseca, ali je fora bila jaka.

Cijeli restoran pjeva 'Sretan rođedan' na španjolskom, samo meni. Krećemo u najbolji klub u gradu - Coco Bongo. Prije pet, šest godina, kad sam prvi put bila u Cancunu, sjećam se da mi je to mjesto bilo najzabavnije. I još uvijek je. Koncept je takav da se sa desne i lijeve strane kluba, kao na tribinama, nalaze vip stolovi, a u sredini ljudi stoje i plešu. Pozornica je zapravo na vrhu tako da svi vide što se događa. Najlakše će mi biti objasniti show ako vam kažem da je to zapravo "Tvoje lice zvuči poznato" pred publikom.

Znači, na zidu se vrti spot neke prepopularne pjesme, profesionalni plesači obučeni kao zvijezda sa spota, sa pratećim plesačica glume ono što vidimo na spotu. Jedino što ne pjevaju live nego slušamo originalnu verziju. To je toliko dobro da može konkurirati bilo kojem showu u Vegasu. Spidermani i Batmani se sajlom spuštaju među publiku, patuljci vas ljube, hostese stalno nose žestice... Ljudima je to super jer kad plate kartu za ulaz, piće je besplatno. Naravno, loše piće. Ono bolje ipak moraš pratiti. Cijela ta priča vrijedi svakog pesosa. I naravno, opet smo ostali do sitnih sati. Da se ne lažemo.

OVDJE možete pročitati sve nastavke dnevnika Majine meksičke avanture.