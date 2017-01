Prije par dana naš Dino Jelusić vratio se s velike turneje s bendom Trans-Siberian Orchestra. Iskustvo je to koje će, kaže, pamtiti cijeli život.

"Izlazim prvi put na pozornicu s Trans-Siberian Orchestrom, prilika koju sam čekao cijeli život. Okrećem se, tišina, 20 tisuća ljudi u dvorani. Čak 500 ljudi radi na tom showu iza pozornice, bend na pozornici čini 18 ljudi. Nakon što je završila moja pjesma, nakon što sam čuo vrisak kakav godinama nisam čuo – tu sam shvatio veličinu benda i tu sam shvatio kakvu sam priliku dobio", govori Dino.

Turneja s koje se vratio srušila visoko je podigla ljestvicu i srušila dosadašnje rekorde.

"Prije nego je krenula turneja, producent nas je okupio i pričao nam o tome kako je došlo teško vrijeme za Ameriku i rekao je da ove godine ljudima moramo pružiti nekakvu nadu s dobrim koncertom. Rekao je i da će biti teško da će bend napraviti ono što je napravio u posljednjih 16 godina i dogodilo se to da smo oborili rekord benda svih prijašnjih godina. Prodano je naime više od 900 000 ulaznica i ostvaren je promet od 56 milijuna dolara. Sve skupa je jako dobra najava za novi album na kojem ću vjerojatno, između ostalih, i ja pjevati. Sljedeća godina bi mogla biti još bolja!", najavljuje Dino.

Jednu stvar ovaj talentirani glazbenik pamtit će posebno. "Na pola turneje mi je Pitrelli, gitarist koji je svirao s Megadethom rekao – 'Dino na kraju turneje na zadnjem koncertu imat ćemo posebnog gosta. Kad ga vidiš na pozornici sledit će ti se krv u žilama jer se meni sledi, a svirao sam s njim već par puta'. Ja sam cijelu večer pogađao, tlačio ga da mi kaže. Nije mi htio reći. Saznao sam pred kraj turneje da se radi o Paulu Rodgersu. Trebao je netko pjevati njegove pjesme na probama, da sve bude spremno kad on dođe. Ja sam bio odabran, jer je vidio koliko to volim i jer sam jedini znao tekstove tih pjesama. Kad je Paul Rodgers došao na pozornicu i kad smo se upoznali, rekao sam mu da sam ja izvodio njegove pjesme, ali da tek sad vidim kako to treba biti. Mogu vam reći da bi se 99 posto hrvatske estrade koje ja poznajem moglo posramiti ponašanjem kako se taj čovjek odnosio prema svima nama – koliko je drag. Svima je poklonio CD i majicu sa svojim imenom. Toliko je bio drag, prizemljen i simpatičan da sam nakon toga bio inspiriran da ako mi se išta veliko u životu dogodi u muzičkom smislu da uvijek ostanem onaj dječak iz susjedstva koji sam bio odmalena i da nikad ne postanem neka veličina u svojoj glavi", govori Dino.

Uz to što pjeva u Trans-Siberian Orchestru, Dino pronađe vremena i za svoj autorski bend Mad Dogs.

"Koncerti su u 2016. prolazili fenomenalno, poziva više nego ikad, dvorane su se punile. Sada radimo i na albumu na engleskom. U zadnje vrijeme sam mijenjao svog dragog kolegu i prijatelja Zorana Mišića u bendu Chaos Addict. Nedavno je izašao spot i od novog benda u kojem pjevam – The Ralph. To je pak nešto moderno, metal, a pop. Za taj sam album morao prilagođavati svoje pjevanje maksimalno. Što god sam otpjevao bilo im je prežestoko. Na kraju će vokali za taj album biti jako zanimljivi. Ima svega – i repanja i growlanja i deranja – svega ima na tom albumu. To izlazi za mjesec dana s današnjim datumom, tako da se i tome jako veselim", ističe Jelusić.

A veseli se Dino Jelusić i inozemnom ugovoru koji mu se smiješi. No o tome još uvijek ne želi otkrivati previše detalja.

"Ne bih još ništa htio o tome govoriti da ne ureknem jer toliko se tome veselim, toliko sam uzbuđen da ako se to dogodi, otvaraju se vani takve prilike", kaže samozatajno Dino.