Debra Messing prisjetila se traume koju je doživjela na setu filma ''Šetnja u oblacima'' poznatog redatelja Alfonsa Araua. Upravo ju je on, navodno, seksualno uznemiravao.

Debra je tada imala 25 godina i snimla je svoj prvi holivudski film. Bila je to romantična drama s Keanu Reevesom ''Šetnja u oblacima''. Scena u kojoj se trebalal poljubiti s Keanu Reevesom za Alfonsa je bila problematična.

Naime, u napetom trenutku kada se trebao dogoditi prvi poljubac između dvoje glumaca, redatelj je uzviknuo ''Rez, kada možemo dobiti plastičnog kirurga? Njezin nos upropaštava moj film!''. ''Bila sam u šoku, užasnuta'', prisjetila se Debra. Alfonso je opet uzviknuo. ''Ne mogu ja to. Pogledajte to'', rekao je upirući u njezin nos na monitoru. Ekipa na setu se počela nervozno smješkati. ''Bila sam paralizirana, zbunjena'' rekla je Debra. Ustao je, prišao joj i stavio ruku na njeno rame. ''Bella, tvoj lik koji glumiš bi trebao biti jako, jako lijep. Moraš mi pomoći. Samo sakrij svoj nos od kamere, u redu? Debra je, kako kaže, nakon toga otišla u svoju prikolicu na setu i počela plakati. ''Osjećala sam se ružno, kao smeće i duboko posramljena'', rekla je Debra, prenosi US Magazine.

No jedna scena ju je još više uznemirila. Naime, redatelj i muški producent iznenadili su je s planom da snimili jednu scenu u golišavom izdanju. Namjeravala je odbiti, ali joj je producent rekao da će u protivnom dobiti otkaz. Kada je Debra zatražila objašnjenje od direktora on joj je navodno odbrusio sljedeće. ''Tvoj posao je da se skineš gola i kažeš te rečenice. To je to''.

Filom je unatoč svemu doživio uspjeh, a Debra nije odustala od svoje glumačke karijere.