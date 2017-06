Simpatična vlogerica Debela Barbara snimila je svoju inačicu popularnih "carpool karaoka" i to s Jolom. Što joj je splitski pjevač sve otkrio? Pogledajte u videu!

Od nečega se treba živjeti, a posao odrađen od srca je osjetno bolji od onoga odrađenog isključivo zbog novca. To potvrđuje i omiljeni splitski pjevač Joško Čagalj Jole koji na svojim koncertima publici često govori "Hvala vam od srca!". Svaki put kada to izgovori imam razloga vjerovati da on to stvarno i misli.

Niti ja niti itko od mojih prijatelja ne može se sjetiti Jolinog koncerta koji se nije toliko odužio da su ga čak i članovi benda napustili. Unatoč tome on bez problema ostane sam na bini prateći sam sebe na klaviru.

Jole je tu za publiku i tako se i postavlja. Zašto unatoč popularnosti u kojoj uživa nije izgubio skromnost i na ljude ne gleda s visoka, kakvu atmosferu želi na svojim koncertima, ali i odgovore na brojna druga pitanja potražite u videu mog veselog druženja s Jolom. Carpool karaoke s Debelom Barbarom uljepšati će vam početak tjedna.

P.S. Nađite što više razloga za snimanje nastavka i ostavite ih u komentarima. Tko zna, možda vas opet iznenadim novom dozom veselog druženja.

