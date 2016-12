Život legendarne glumice Debbie Reynolds bio je u svakom smislu život prave holivudske dive. Njezina tužna smrt označila je gubitak još jedne zvijezde zlatnog doba Hollywooda. Obožavana u cijeloj Americi, krhka plavuša rođena je 1932. godine u Texasu, a karijeru je počela ulogom u filmu "Three Little Words", kada joj je bilo svega 18 godina. Već tom ulogom označila je dobar početak karijere, jer je nominirana za Zlatni globus kao najperspektivnija mlada glumica. Uloge koje su joj obilježile karijeru tek su stigle, pa je primjerice igrala u "Singin' in the Rain", "The Affairs of Dobie Gillis", "Susan Slept Here", "Bundle of Joy"... Zahvaljujući iznimnom glazbenom talentu, koji je dokazala i u brojnim ulogama, Reynolds je 1959. godine objavila album nazvan jednostavno "Debbie".

Uloga koja joj je svakako obilježila karijeru jest ona "The Unsinkable Molly Brown". zbog koje je nominirana i za Oscara u kategoriji najbolje glumice. Ova iznimna glumica, plesačica i pjevačica ostala je aktivna u karijeri praktički do kraja života pa će je mlađe generacije prepoznati po ulogi Bobbi u kultnoj seriji "Will & Grace". Nije ona bila samo umjetnica. Debbie Reynolds bila je i poduzetnica te aktivistica i humanitarka.

Iako je uvijek bila čvrsto na zemlji, Debbie je imala prilično buran privatni život. Udavala se tri puta, a ni u jednom braku nije pronašla sreću. Prema vlastitom priznanju, išla je samo na gore. U prvom braku s Eddiejem Fisherom dobila je kćerku Carrie i sina Todda, a idila je potrajala dok se u istu nije umiješala njezina dotad jako dobra prijateljica - fatalna Elizabeth Taylor. Tako se Debbie Reynolds našla usred velike sapunice, vrijedne filmskog platna na kakvom su glumile Debbie i Elizabeth, tada najveće holivudske dive. Skandal je u to vrijeme bio toliko jak da su Eddieju Fisher otkazali nekoliko televizijskih showeva.

Priče koja je drmala Hollywoodom te 1958. godine, prisjetio se i People. A ona ide nekako ovako. Elizabeth Taylor i njen suprug, producent Mike Todd, bili su bliski prijatelji para - Debbie Reynolds i Eddieja Fishera. Toliko da je Fisher čak bio Toddov kum na svadbi s Taylor, dok je Reynolds bila kuma Elizabeth. Druženja su se nastavila dok Todd nije tragično poginuo 1958. godine. Fisher je tada počeo tješiti mladu udovicu svog najboljeg prijatelja - karizmatičnu Elizabeth. Ubrzo su Fisher i Elizabeth Taylor postali par, što je dovelo do ružnog i javnog razvoda od Debbie Reynolds, s kojom je tad imao dvoje male djece. Dodatni skandal bio je u tome što su se Elizabeth Taylor i Eddie Fisher vjenčali 1959., svega godinu dana nakon što je Todd preminuo. Ostala je Debbie sama, a Fisher nije slao niti novac za djecu. "Kad je otišao, ja sam odgajala djecu. Nikad nije slao nikakav novac, što me pomalo plašilo", prisjetila se glumica kasnije.

Ubrzo se i Debbie preudala, i to za bogatog poduzetnika Harryja Karla, dok je Taylor ostavila Fishera zbog ljubavi svog života - Richarda Burtona. Nakon svega, Debbie i Elizabeth godinama nisu pričale, no Reynolds je otkrila da je za sve krivila supruga, koji je odabrao otići i ostaviti je. "Ona je samo bila predivna Elizabeth Taylor. A on ju je želio, želio je biti njen ljubavnik, stoga je otišao i bio. On je bio sebičan. Ona mu je samo dala što je htio". Srećom, puno prije nego što je Elizabeth 2011. preminula, žene su se pomirile. Slučajno su se našle na krstarenju, ne znajući da su obje na istom brodu. Tijekom plovidbe, otišle su na piće, a poslije i na večeru. Elizabeth je priznala da je bila u krivu, a Debbie joj je oprostila. Pomirile su se te čak zajedno glumile u televizijskom filmu "These Old Broads". Debbie je sve oprostila, a velikim dijelom za to je mogla zahvaliti svojoj vjeri. Vjerovala je u oprost, kao i činjenicu da ljubav može zaslijepiti sve. "Morala sam samo odrasti da bih to shvatila", rekla je Reynolds.

Debbie Reynolds sreću nije našla ni uz drugog supruga, Harryja Karla, koji joj je uzimao zarađeni novac da bi pokrio vlastite kockarske dugove, pa ju je doveo do ruba bankrota. Posljednji suprug bio je Richard Hamlett, za kojeg je jednom izjavila da je bio još gori od drugog, a i prvog supruga. Otkad se 1996. godine razvela od njega, Debbie se više nije zaljubljivala. Posvetila se do kraja života karijeri, ali i svojoj djeci. Voljela ih je toliko da nije fizički mogla podnijeti odlazak svoje voljene kćeri Carrie. Majka i kći, dvije prekrasne i karizmatične zvijezde otišle su tako zajedno na posljednji počinak.