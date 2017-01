Hollywoodske glumice, majka i kći Debbie Reynolds i Carrie Fisher, pokopane su u petak na groblju u Los Angelesu na privatnoj ceremoniji.

Na pogrebu na groblju Forest Lawn Memorial Park nazočni su bili članovi obitelji i bliski prijatelji, među kojima i Todd, brat Carrie Fisher, i njezina kći Billie Lourd.

Fisher, koja je slavu stekla kao Princeza Leia u "Ratovima zvijezda", preminula je 27. prosinca u 60-oj godini života uslijed srčanog udara na letu iz Londona za Los Angeles. Njezina majka Debbie Reynolds, nominirana svojedobno za Oscara, preminula je samo dan iza svoje kćeri u 84. godini života. Ostati će zapamćena po ulogama u filmovima "Singing in the Rain" (1952) i "The Unsinkable Molly Brown" (1964).

Kako javlja časopis People, Reynolds je pokopana s dijelom pepela svoje kćeri.

U četvrtak su se u domu Carrie Fisher na posebnoj ceremoniji od nje i njezine majke, prije ispraćaja na posljednje počivalište, osim obitelji oprostili i prijatelji iz glumačkog svijeta, poput Meryl Streep, Meg Ryan i Gwyneth Paltrow. (HINA)