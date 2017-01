Poznatog glumaca Davida Jasona pamtimo kao Del Boya Trottera iz mega popularne serije ''Mućke''. Obzirom na značajan uspjeh te serije, većina bi pomislila kako je Jason uspio zgrnuti brdo love, no ta uloga mu nije pružila veliko bogatstvo. Štoviše, Jason je otkrio kako je za to bio izuzetno slabo plaćen, piše Daily Mail.

''Nemojte da sada počnem o plaćama u BBC-u. Nikad nismo bili dio prve lige. Sitcomi su uvijek bili siromašni rođak zabavnog televizijskog programa, bez obzira na to kolio su populatni. Oni pametni dans osnivaju svoje produkcijske kompanije i tako zarađuju. Ali to se nije radilo u moje vrijeme, već si dobivao samo ono što dobiješ. A to nikad nije bilo puno'', rekao je glumac koji se rijetko pojavljuje u medijima i javnosti.

''Danas živmo u drugačijem svijetu, u kojem su slava i novac najvažniji. Ja sam postao glumac jer je to bilo ono čime se želim baviti. Htio sam biti uspješan, a ne slavan i bogat, a to nije isto. Ljudi to danas poistovjećuju. Nudili su mi da uđem u reality showove, a iako su honorari bili privlačni uvijek sam ih odbijao. Mislim da novac nikada ne treba biti motiv.'', rekao je David.

''Čak i kada sam bio na vrhu popularnosti s Mućkama, nisam imao skupe automobile i nisa bio okružen ženama. Uvijek sam stajao čvrsto na zemlji i radio svoj posao. Nisam htio postati zvijezda, nisam imao vremena za to. Samo sam htio biti dobar u svom poslu i održati dobar standard'', priznao je glumac koji je otkrio da je znao odbijati uloge u filmovima ako je jezik bio preeksplicitan. "Izluđuje me to psovanje. Danas se stalno psuje, u komedijama, u emisijama. Poludim zbog toga", iskreno je priznao simpatični David.