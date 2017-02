Ona je atletičarka, plesačica akrobatskog rock and rolla i balerina, ali vi je poznajete kao vrsnu kazališnu i filmsku glumicu. Trenutačno je na porodiljnom dopustu, a nas je zanimalo koliko se Daria Lorenci Flatz, uz sve obveze kao što su majčinstvo, kućanski poslovi i pripreme za nove filmske uloge, može posvetiti sebi, svom zdravlju, formi i kondiciji.



"Meni je to nekako i zadatak zbog posla. Moraš se vratiti u stare kostime i u stare kilaže. Ja sam cijeli život plesala i nije mi sad kako izgledam, već kako se osjećam. Ja sam navikla da mi je tijelo fit", kazala je Daria Lorenci Flatz.. I doista tako i izgleda – fit. Iako je u drugoj trudnoći dobila 30 kilograma. "Tu imam sreću. To je stvar metabolizma. Dosta mi lako odu kile. I u prvoj trudnoći, i u drugoj. S blizancima sam isti dobila preko 20 je sve otišlo bilo'', kazala je Daria.

Tijelo pamti, kažu stručnjaci, a Daria je svoje tijelo, prije obje trudnoće, navikla na sportske aktivnosti. "Od sportova sam trenirala atletiku neko kratko vrijeme i akrobatski rock and roll. Inače ples mi je bio baza cijeli život'', otkrila je Daria. Pa tako je i sad. Uz sve obveze, od plesa ne odustaje. "U četiri sobe, gdje radim, gdje inače imam dramske, okupila sam par nas glumica. Imamo trenericu, pa plešemo, tako da to mi je fantastično. To mi je lijek za dušu i tijelo vratim u kondiciju'', priznala je glumica.

Išla je na klasični, balet, pa moderni! Da nije upisala filmsku akademiju bavila bi se plesom. Ples je i sada ljubav. "Zapravo je to neka kombinacija jazz-dancea i treninga kondicijskih vježbi i baš koreografije neke radimo, razne'', kazala je Daria.Kada se nakon porodiljnog vrati u svoju matičnu kuću, HNK, uz svakodnevne probe vježba i jogu, i to tri puta tjedno. "Znači da mi je rekreacija, neko održavanje tjelesne i mentalne kondicije vezano uz kazalište, tamo gdje radim'', kazala je Daria kojoj dan započinje u 6.30, na spavanje ide oko 21.30 zajedno s djecom. "U biti to je nekako ozbiljan izazov i onda zapravo smanjiš ambicije, kad se vratiš poslu gledaš da održiš živu glavu na ramenima i da uhvatiš dovoljno sna, recimo. To je strašno bitno, svim mamama'', priznala je.

Zdravstvena slika joj je dobra, iako je nedostatak sna ostavio traga. "Štitnjaču, to sam oboljela. Dobila sam taj hašimoto, što danas valjda svaka treća, peta žena ima, što je danak ovo majčinstvo i karijera zajedno, i to je taj nedostatak sna koji je s blizancima bio višegodišnji'', otkrila je Daria. Dan joj je, kako kaže, pošlihtan. No ostane malo vremena za "baciti oko" na skijanje i rukomet. Te sportove voli. No jedna stvar joj se ne dopada, ali, kaže, protiv toga se ne može. Voljela bi da njezini sinovi odrastaju uz dječje igre, da više vremena provode vani igrajući se s drugom djecom i igraju se skrivača, pikula, kauboja i indijanaca, a da što manje vremena provode uz video igrice i računala. "Tako je, naprosto kako je. Nisam presretna s tim, ali naprosto, evo tako je."

Djecu uči koliko je važna tolerancija, ljubav, iskrenost, briga za obitelj, prijatelje, sport ali i zdrav život i prehrana. Više pogledajte u prilogu emisije Zdravlje na kvadrat.