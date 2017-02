Prvim velikim samostalnim zagrebačkim koncertom na samo Valentinovo, Damir Kedžo potvrdio je status iznimnog mladog glazbenika koji velikim koracima grabi prema vrhu scene.

Tvornica kulture sinoć je bila njegov dom na jednu večer, koji je svojim odličnim nastupom, vokalom, plesom, ali i duhovitošću, obojao predivnim emotivnim tonovima, u kojima je puna dvorana uživala tijekom dva sata.

'Hvala svima koji su večer proveli sa mnom i mojim ljudima na sceni. Predivna večer, genijalna publika i super osjećaj na sceni Tvornice. Hvala mojoj glazbenoj obitelji: Zvonimir Radišić, Ana Hriljac, Lucija Stefančić, Sandro Legan, Dino Ivelja, Zoran Saulig, Dominik Zagmester i Zoran Ziger. Bili ste još jednom na visini zadatka. Hvala mojim curama Lu Jakelić, Zsa Zsa i Ivana Husar Mlinac na predivnim pjesmama koje smo skupa otpjevali. Hvala Ivan Pešut na prijateljstvu, dolasku i genijalnoj točki na samom kraju koncerta. Hvala mojim ljudima, Dino Bahtijarević i Ana Badurina. Bez vas, vašeg rada i predanosti u trenutku kada smo skupa skočili u vatru, ovo ne bi bilo moguće.', poručio je iznimno emotivan Kedžo.

Uoči koncerta najavljivao je kako ovo neće biti klasični koncert, već party u njegovom dnevnom boravku. Najavu je pretočio u stvarnost, a prepuna Tvornica odlično se zabavaljala te pjesmom i pljeskom ispratila svaku novu skladbu.

Damir je koncert otvorio obradom pjesme 'All By Myself', kojom je odmah, kako je sam priznao odagnao prisutnu tremu, a nakon čega je u svom prepoznatljivom stilu redao hitove 'Tebi sve sam oprostio', ‘Korijen u pijesku’, ‘Ronim na dah', ‘Sve u meni se budi’.

Uz brojna poznata lica u publici poput Lane Jurčević, Martine Tomčić, Miroslava Rusa, Ante Pecotića, Darka Bakića, Davida Temelkova, Marija Petrekovića, Dalibora Petka, Korane Gvozdić, Ivana Šarića, Igora Barberića, kao i mnoge druge, Kedži su potporu na pozornici pružile i dame Ivana Husar Mlinac, Lu Jakelić te Zsa Zsa.

Publika je s posebnim oduševljenjem dočekala pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala, i aktualni broj jedan nacionalne top liste HR top 40, ‘Sve u meni se budi’ koju je Damir izveo sa Zsa Zsom.

Izvedbom stare uspješnice '365' iz vremena boybanda Saša, Tin i Kedžo, Damir je pokazao da ne srami svojih glazbenih početaka, a otpjevavši prvi singl na engleskom 'Not A Crime', pokazao je i da želi uspjeh na svjetskoj sceni, koju je već počeo osvajati pobjedom na natjecanju u ruskom Sočiju.

Sinoćnjim koncertom Damir Kedžo je potvrdio, kako svi njegovi dosadašnji uspjesi, od pobjeda u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’, te na Zagrebačkom festivalu, kao i prva mjesta na top listama, nisu slučajnost, već plod iznimnog talenta, predanog višegodišnjeg rada, te profesionalizma.