Glumicu Csillu Barath Bastaić nema se prilike često sresti na javnim događanjima pa je predstavljanje projekta Zadovoljna akademija bila sjajna prilika da je uhvatimo i prijeđemo aktualnosti. Budući da je dobila ulogu u seriji "Čista ljubav", koja od ove jeseni kreće na Novoj TV, Csilla nam je o njoj ovom prilikom otkrila nešto više. "Dobila sam ulogu Dine, kao što se većina serija radi i treba se to češće prakticirati u Hrvatskoj, u serijama i filmovima, putem audicije. Bila sam pozvana, sretna vijest je stigla nakon dva tjedna", otkrila je Csilla. "Jako sam sretna i zahvalna što sam dobila tu priliku".

Glumi Dinu, koja je, kaže, jedna 'šarf ženska'. "Žena bez dlake na jeziku, zna se zauzeti za sebe i svoje stavove, svoj brak, svog muškarca. Snažna žena", kazala je Csilla. Kad smo se već dotakli teme snažnih žena, zanimalo nas je kako glumica vidi položaj žene i svojevrsno osnaživanje žena, koje se već neko vrijeme događa u društvu, kroz razne projekte. "Trebalo bi to infiltrirati u obrazovanje i javni diskurs. Naravno da smo napravili pomak, mislim da se stvari pomiču globalno, ali ne dovoljno po mom mišljenju", smatra Bastaić.

Neko vrijeme nismo je imali prilike vidjeti na malim ekranima, a nije Csille bilo niti na javnim događanjima baš često. Razlog toga je, čini se, posao - koji ju je odveo u Englesku. "Nije me bilo jer sam bila u Engleskoj, radila sam na nekim projektima. Još uvijek me čeka jedan filmski projekt gore, još nije definirano kad bi bilo snimanje, no radimo na tome. Radila sam ovdje svašta nešto između tih putovanja, bilo je prilika suradnje u Hrvatskoj, no nismo se uspjeli dogovoriti i drago mi je zapravo da se u ovome pojavljujem ponovno".

U Engleskoj ima, kaže, agenticu, no sve je krenulo iz njene želje da proširi svoje obrazovanje. "Oitšla sam tamo upisati razne tečajeve, radionice, masterclassove, postati dio glumačke scene, dobiti nešto što sam imala osjećaj da mi je ovdje falilo u obrazovanju i poslije u radu. U potrazi za tim sam otišla u Englesku, i onda se nakon par mjeseci dogodilo to da sam dobila glavnu žensku ulogu u jednom filmu i ostala sam tamo snimati. Onda sam se pojavila i u predstavi pa se sve zarolalo. No, ja sam zapravo cijelo vrijeme tu. Samo što je problem ako nisi prisutan, ispada da me nije bilo puno, a zapravo sam cijelo vrijeme tu i tamo", zaključila je Bastaić. Na privatnom planu je, kaže, sve u redu. "Sve lijepo, sve dobro, što se ne vidi?", kroz smijeh je zaključila simpatična glumica.