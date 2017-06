Glumac Charlie Sheen, koji je nekad zarađivao 12 milijuna kuna na tjedan snimajući seriju "Dva i pol muškarca", prodaje svoje autograme te suvenire iz svoje vrijedne bejzbolske kolekcije.

Nakon što je 2015. godine Charlie Sheen priznao da ima HIV, glumcu nitko ne želi dati nove uloge, zbog čega je potpuno švorc. 51-godišnji glumac je očajan pa potpisuje autograme obožavateljima za novac. "Jedino zarađuje od pojavljivanja s ostalim televizijskim zvijezdama. Plaćaju mu oko 170 000 kuna za sjedenje na pozornici", rekao je njegov bliski prijatelj. Glumac, koji je nekad zarađivao 12 milijuna kuna na tjedan snimajući seriju "Dva i pol muškarca", prodaje i svoju vrijednu kolekciju. Riječ je o prstenu bejzbolske legende Babea Rutha sa Svjetskog prvenstva iz 1927. i njegovu ugovoru za momčad New York Yankees iz 1919.

"Uživao sam u ovim nevjerojatnim predmetima više od dva desetljeća i došlo je vrijeme da ih netko drugi dobije", istaknuo je Sheen te dodao da je bilo koji novac za njih odličan i dobrodošao. Iako prsten vrijedi 13 milijuna kuna, glumac će dobiti malo više od tri milijuna, piše Daily Mail. Njegov prijatelj kaže da mu teško pada što ih prodaje. "Ruthov prsten mu znači sve. Nekad nam se hvalio njime i rekao da ge neće prodati koliko god bio švorc", ispričao je Sheenov prijatelj. Glumac je godinama skupljao dragocjene bejzbolske suvenire i većinu kolekcije je već prodao. Sheen je objasnio da su njegova primanja pala na bijednih 580 000 kuna na mjesec zbog duga na kreditnim karticama i liječenja od HIV-a koje zdravstveno osiguranje ne pokriva.

