Protekla godina uzela je mnogo slavnih pa cijeli svijet strepi da 2016. godina završi i da više nitko u njoj ne umre, no Charlie Sheen nije jedan od njih. Na njegovoj listi za odstrel našao se Donald Trump.

Izrazio je to otvoreno na Twitteru, čime se usput neukusno osvrnuo na smrti majke i kćeri - Debbie Reynolds i Carrie Fisher. "Dragi Bože, uzmi Trumpa, molim te", napisao je glumac. Iako je rijetke njegova objava i nasmijala, mnogi su ga osudili jer Trumpu želi smrt. "Željeti nekom smrt jer se ne slažeš s njegovom politikom je dno dna", napisali su Trumpu.

Dear God;



Trump next, please!

