Šarmantan glumac Burak Tozkoparan kojeg gledamo u seriji Tuđi život otkrio je brojne dosad nepoznate zanimljivosti iz privatnog života.

S Burakom Tozkoparanom, koji u jednom od najgledanijih projekata godine Tuđem životu glumi Ozana, sjeli smo na njegov voljeni motocikl i oživjeli divlji duh.

Glazba Vam je u životu prilično važna. Kako se ono zvao Vaš gimnazijski bend? Zapravo, nisam bio u jednom, nego u više bendova. Međutim, bend koji je najduže trajao i s kojim smo najviše nastupali zvao se Plavi patlidžan (smije se). Svi smo veliki fanovi Red Hot Chilli Peppersa, još uvijek je tako; kad su bili u Turskoj, išli smo na koncert i gledali ga iz prvih redova. Bili smo bend od pet članova, stalno smo slušali nešto po toj liniji i radili covere.

Sastajete li se još uvijek i stvarate li? Još se uvijek viđamo, međutim, u ovoj velikoj gužvi ne nalazimo vremena da opet stvaramo glazbu, nažalost.

Bubnjar ste, pretpostavljam da ste gledali hit-film Whiplash. Kakvim ga smatrate s tehničke strane? Svakako sam shvaćao da je riječ o nekome tko je vježbao na bubnjevima, ali mogu reći da je bilo određenih problema u vezi sa sinkronizacijom. Ali osobno mogu reći da nikad nisam trebao gurati ruke u ledenu vodu. Da, te su scene bile prilično dramatične. Možda zato što je svirao džez. Da, moguće, ali kad bi se mene pitalo, da sam umjesto njega izbačen iz škole, počeo bih izravno stvarati rock, zašto se još nateže s tim džezom! (Smije se.)

A kad se kod Vas javilo to zanimanje prema glazbi? Mislim, još od tate. Mi potječemo iz Rizea, štoviše, mogu reći da dolazim iz konzervativne obitelji. Međutim, tata je u vezi s time imao šira shvaćanja. U vojsci su od njega tražili da svira Ferdija Tajfura, on je svirao Stevieja Wondera. Pomalo je buntovan. Odgojio me je učeći me da slušam Phila Collinsa i slično, uvijek je kod kuće puštao stranu glazbu.

Govorili ste kako zasad imate rezerviran pristup kinu, zašto? Ja se u tom svijetu nalazim tek pet mjeseci. Srećom, imam veliku priliku, kao što su to Erkan Petekaja i Nurgul Ješilčaj, i snimanje mi je jednostavno poput škole. Došavši ovamo, vidjeli ste kako ljudi gaje golemo zanimanje. (Čim smo kročili u restoran u kojem radimo reportažu, prišla su nam dva dječaka od dvanaest godina i pitala: „Burak, smijemo li se fotografirati s tobom?“) Znači, morao sam se brzo razvijati u tako kratkom vremenu. Na primjer, u početku nisam mogao gledati sebe na ekranu, ali sad mogu. Gledajući svoje pogreške, učim se bolje glumiti.

Kako se točno dogodio prijelaz na glumu? 2011. na natjecanju Vodafone Free Zone bio sam prvi instrumentalist, a natjecanju je te godine sponzor bilo Sveučilište Okan te sam dobio stipendiju. Tko se dobro osjeća, dobro i izgleda Ako se u nekoj odjeći ne osjećam dobro, tuđe odobravanje ne smatram stvarnim. Čovjek izgleda dobro kad se osjeća dobro. Ne maštam postavljajući si uvjete.

S kim biste voljeli glumiti u istom filmu? Brad Pitt!

Maštate li o Hollywoodu? Ne. Ne maštam, samo želim neke stvari, ali ne postavljam si uvjete, ne želim uništiti čaroliju.

Kad je počela ljubav prema motociklima? Izvor mog stila i ljubavi prema motociklima uvijek je Adam Levine. Solist Maroona 5 je i glazbenik i glumac. Puno sam preklinjao roditelje da mi kupe auto. Nisu mi ga kupili. Tati sam u inat rekao: „Kad mi ti nećeš kupiti auto, ja ću kupiti motocikl.“ I kupio sam Harley Davidson. Onda sam ga prodao, nisam se još počeo baviti glumom i trebao mi je novac (smije se).

Znači, uvijek radite što si zacrtate? Da. Isto vrijedi i za glumu; dao sam si dvije godine i rekao da ako unutar tog vremena nikamo ne dospijem, napustit ću je. Srećom mi je na kraju prve godine zagarantirano da ću nastaviti s ovim poslom.

Kakve Vam se žene sviđaju? Sviđaju mi se crnke i brinete. Ne mogu reći da ne pridajem važnost tjelesnim osobinama. Dojmi me se krhka silueta...