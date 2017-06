Zbog ludog noćnog provoda, maratonskog gledanja omiljene serije ili nečeg trećeg, Bruno Mars došao je nenaspavan na dodjelu BET nagrade (Black Entertainment Television Awards).

Bruno Mars došao je nenaspavan na dodjelu BET nagrada. Naime, američki pjevač, tektopisac i producent je na svečanoj ceremoniji zaspao, a naravno da su ga kamere snimile i da je sve postalo opaka šala na Twitteru i ostalim društvenim mrežama. Mars je još jednom naučio lekciju da internet ne oprašta.

Američki pjevač osvojio je nagradu za najboljeg muškog R&B i Pop izvođača te nagradu na najbolji spot godine, no u centru pažnje bio je zbog svog drijemanja tijekom dodjele. Činilo se kao da samo na trenutak želi odmoriti oči, a kratka snimka na kojoj se vidi kako pjevač uranja u stolicu, odmah se proširila internetom. Ceremonija dodjele bila je u Los Angelesu, a sudjelovale su mnoge poznate osobe iz svijeta glazbe, televizije i sporta.

Now I fell like Bruno, so I'm going to sleep! Sweet dreams, Hooligans pic.twitter.com/FRRail6Ziw