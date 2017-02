Slavni pjevač Boy George konačno je progovorio o burnoj prošlosti. Gostujući u emisiji kod Piersa Morgana pjevač je u suzama ispričao kako je zatočio i zlostavljao muškarca u svom stanu zbog čega je 15 mjeseci proveo iza rešetaka.

Pjevač The Culture Cluba vezao je lisicama uz zid žigola Auduna Carlsena. Bičevao ga je lancem i vrištao.

Mučne scene odvile su se prije deset godina kada je pjevač bio u paklu droge i ovisan o heroinu. Muškarac je naposljetku uspio pobjeći, a Boy George zbog svega je završio u zatvoru.

"Poslao sam samog sebe u zatvor. Rekao sam policiji zašto sam učinio to što sam učinio. Imao sam psihotičnu epizodu, bio sam ovisnik o drogama. Mogao bih reći da sam bio izazvan, ali to ne bi bila istina. Razlog zašto sam to učinio je to što sam imao paranoični ispad", kazao je George. "Sve je to bilo do droge. Nema nikakve šanse da bi se to dogodilo da nisam bio drogiran. Preuzeo sam odgovornost, ali na svoj način. Moram reći što mislim, nikad ne lažem i to je ponekad loše za mene", dodao je glazbenik.

Priznao je i da se danas kaje zbog svega, ali i da se žrtvi zbog svog ponašanja nikada nije ispričao."Mislim da to ionako ništa ne bi promijenilo", zaključio je George koji je u to vrijeme na heroin dnevno trošio oko 400 funti. Kazao je i da je zbog ovisnosti bio na rubu smrti, no bio je previše drogiran da bi toga uopće bio svjestan. U zatvoru se, kaže pjevač, uspio riješiti ovisnosti.