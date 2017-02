Beth Hart će u okviru svoje turneje posjetiti i Zagreb i promovirat će svoj aktualni album ''Fire on the Floor''.

Radujete li se dolasku u Zagreb i što od njega očekujete?

Jednako smo uzbuđeni kao i naša publika koja nas tamo očekuje! Bit će to stvarno jako cool susret. Možda će vam se činiti malo blesavo no nadam se da ćemo uspjeti nešto fino pojesti. Ja sam veliki gurman pa kada god dođem u novi grad želim jesti pravu lokalnu hranu. Po meni je to odličan način da upoznam lokalne ljude malo brže i lakše. Jedeš njihovu hranu, vidiš gdje žive, probaš djelić njihovog života. Ne volim turističke obilaske, volim se družiti s pravim ljudima na mjestima koja oni vole. Tome se stvarno posebno veselim.

Što ćemo čuti na koncertu?

Predstavit ćemo jedan izbor, odnosno miks mojih pjesama. Volim pomiješati pjesme sa svih albuma koje sam ikad napravila, što svaki moj koncert čini pomalo drugačiji. Nikada ne ponavljamo isti koncert više večeri uzastopno. Imam mnogo albuma pa moj bend mora savladati uistinu ogroman broj pjesama pije nego krenemo na turneju. Na taj način uvijek možemo raditi novi koncert iz večeri u večer i stvarno se pritom zabavljati.

Moja glazba je vrlo raznolika i kreče se u rasponu od bluesa do hard rocka i soula te jazza. Također u pojedinim dijelovima showa sjednem za klavir i pjevam. John i ja ćemo svirati akustične gitare, nešto u tom smjeru. Na taj način ljudi dobiju pomalo od svega. Osim toga ne volim da su moji koncerti hard core čitav show jer mislim da je to malo dosadno, jednako kao što bi bilo dosadno da je čitav koncert spor i mekan. Volim sve pomalo pomiješati.

Hoćemo li čuti sve vaše hitove?

Apsolutno, 'Baddest Blues', Waterfalls', možda i 'Am I the One', što više-manje ovisi o tome kako se osjećam te večeri. To je jedna od mojih najranijih pjesama i volim je, no nekako mislim ako ju ne izvedem kako treba bolje da ju uopćene izvodim. To je baš pjesma jedne mlade osobe, puna stvarno teškog vrištanja pa ju izvodim ovisno o tome kako se osjećam te večeri. Svakako uvijek vodim računa da publika čuje pjesme zbog kojih je i došla na koncert.

Predstavit ćete nam svoj posljednji album Fire on the floor? Kako bi ga opisali i kako je nastao?

'Fire On The Floor' jako se razlikuje od prijašnjeg albuma 'Better Than Home' koji je vrlo osoban u smislu da se osvrćem na svoj život i naglas govorim o tome kako se sada osjećam gledajući unatrag. Malo je teži u smislu teme i sadržaja. Glazbeno je zapravo mekan, pjevam neke soul i gospel pjesme, a tu je i malo rocka, no u osnovi je to mekši, laganiji album. S druge strane ovaj novi album ima mnogo više energije i snage s tim da pak tematikom nije toliko težak. Pjevam o ljubavi i slomljenom srcu, o veselju otkrivanja jazz glazbe u pjesmi 'Jazz Man', ili pak o tome da mi nedostaje moj dom u pjesmi 'Theres No Place Like Home'.

'Fire On The Floor' sam snimila neposredno nakon 'Better Than Home'. Doslovno, otišla sam u studio na tjedan dana, snimila 'Better Than Home', i prije nego je počelo miksanje te ploče već sam se vratila u studio s drugim producentom i snimila 'Fire On The Floor' u tri dana. Te su obje ploče zapravo nastale u isto vrijeme, prije gotovo dvije godine.