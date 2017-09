Natalie Imbruglia je započela pjevačku karijeru 1997. godine i snimila hit 'Torn' kao debitantski singl. Pjesma je odmah postala fenomen i osigurala je tada 22-godišnjoj pjevačici svjetsku slavu.

Pjesma 'Torn' Natalije Imbruglije samo u prvom tjednu u Velikoj Britaniji prodana je u više od 250.000 primjeraka te je nominirana za Grammy. Nakon toga prodana je u više od četiri milijuna primjeraka širom svijeta. No, pjesma ima prošlost. Zapravo su je napisali glazbenici iz Los Angelesa – Anne Preven, Scott Cutler i producent Phil Thornalley 1993. godine, a kasnije ju je objavio njihov bend Ednaswap.

No, Natalijina verzija postala je jedna od najprepoznatljivijih pjesama svih vremena. "Naša izvorna demo-verzija koju smo snimili u Londonu bila je prilično slična Natalijinoj verziji", rekla je Preven, prisjećajući se dana kada su napisali pjesmu. "Bila je vrlo brza, dobro se sjećam. U to sam vrijeme imala veliku želju napisati nešto zapaženo. Zapravo sam pokušavala biti Joni Mitchell".

Dok se pjesma smatra himnom jednog od najzanimljivijih prekida, Preven, koja je u to vrijeme bila s Cutlerom, kaže kako pjesma nije govorila ni o kome osobitom. "Nije se odnosila na određenu osobu", rekla je. "Izvorna verzija bila je vrlo različita", dodala je. Nakon snimanja originalne pjesme, bend ju je već sljedećeg dana odlučio promijeniti.

"Bilo je previše riječi", dodala je Preven. Kada je par snimio pjesmu s bendom Ednaswap za debitantski album 1995. godine, pjesma je prošla nekoliko promjena. Različite varijacije kasnije su se pojavile na nekoliko njihovih albuma. Za to vrijeme drugi umjetnici počeli su objavljivati obrade – uključujući i danskog pjevača Lisa Sørensena.

Do vremena kada je Imbruglia snimila pjesmu, već je dvaput bila obrađena. Phil Thornalley, koji je bio koautor i producirao originalnu demo-verziju, počeo je raditi s Imbruglijom na njezinu debitantskom albumu i predložio joj snimanje nove verzije.

"Nismo mislili ništa o njezinoj verziji, mislili smo da je to samo još jedan europski naslov", rekla je Preven. "Odjednom, dobivamo poziv da je pjesma broj jedan u Velikoj Britaniji. Bili smo oduševljeni da imamo hit, ali bilo je i gorko jer to nije uspio naš bend."

Sjećajući se prvog puta kad je čuo Natalijinu verziju, Cutler priznaje: "Iskreno, nije mi se sviđala. Natalijina verzija bila je verzija koju smo mi napisali. Bila je samo malo brža. Sada ju volim. Gledajući videospot, sjećam se kako sam mislio: 'Ona je doista uspjela. Izgledala je cool.'"

Unatoč golemu uspjehu koji je pjesma donijela Imbrugliji, Preven i Cutler nisu je upoznali sve do nekoliko godina kasnije, kada je 1997. godine počela pisati pjesmu 'Left Of The Middle', piše News.com.au.

Povratak novca

U vezi s pjesmom koju su napisali u Londonu Preven i Cutlera možda je najviše iznenadila "financijska iznenadna sreća" koja je došla nakon Natalijine obrade. "To je zaista fenomenalan iznos za jednu pjesmu", rekao je Cutler.

"Polako počinje, a onda jednog dana dobijete ček na 300.000 dolara. I misliš da je to pogreška. Vjerujete da je netko dodao jednu nulu previše i nekada će zatražiti povrat tog novca. A onda počinje raditi tu ludu stvar stalno. Prvih nekoliko godina to je bio vodopad novca", prisjeća se on.

Sada Preven i Cutler posjeduju vlastitu glazbenu tvrtku i 2007. godine surađivali su s Beyonce na pjesmi 'Listen'. Zajedno su napisali hitove za neke od najvećih umjetnika na svijetu. Ali, požele li ikada objaviti svoju prvu verziju pjesme 'Torn'?

"Bili smo previše samouvjereni. I sada kad sam starija, mislim da smo takvi idioti, ali uopće ne žalim. Pjesma je promijenila Scottov i moj život u svakom smislu. Pokazala nam je da se trebamo držati pisanja pjesama i ne trošiti previše vremena na bend", zaključila je Preven.