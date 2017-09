Cijelog djetinjstva Ashton je bio uz svog brata, a 1996. godine čak je upisao i biokemijski inženjerig kako bi pronašao lijek za cerebralnu paralizu.

Ashton Kutcher poznat je kao vedar, duhovit i veseo tip. Stoga je mnoge iznenadio kada se nedavno tijekom primanja jedne nagrade rasplakao. Slavni glumac govorio je o svom bratu blizancu, Michaelu, koji je rođen s cerebralnom paralizom. Okupljenima u centru Ron Pearson tada se obratio govorom tijekom kojeg se borio sa suzama. Nagradu je posvetio svom bratu, s kojim je jako povezan. Rijetko tko to zna.

"Rođen sam kao blizanac i od trena kad sam stigao na ovaj svijet, morao sam ga dijeliti s nekim. Dijelio sam svaki rođendan, Božić, spavaću sobu, odjeću, dijelio sam apsolutno sve što sam imao", kazao je tijekom govora emotivni Ashton. Godinama se, kaže, borio s tugom. "Moj brat je rođen sa cerebralnom paralizom i ono što me naučio je da ljudi nisu svi jednaki. Godinama sam se borio s tugom i osjećao se loše što nismo isti".

Inače, Michael je svojim roditeljima bio iznenađenje, do zadnjeg časa nisu ni znali da čekaju blizance. Michael je bio toliko sitan da su doktori bili uvjereni da neće preživjeti. Ipak, obitelj se ujedinila, radili su i vjerovali u Michaela i on je preživio. Primijetili su kasnije da se ne razvija brzinom kojom se razvija Ashton te su mu dijagnosticirali cerebralnu paralizu, a kasnije i srčanu bolest zbog koje je morao na hitnu transplantaciju. Cijelog djetinjstva Ashton je bio uz svog brata, a 1996. godine čak je upisao i biokemijski inženjerig kako bi pronašao lijek za cerebralnu paralizu. Fakultet nije završio, no Kutcher je ostao tu za svog brata. A ni Michael se nikad nije predao! Invaliditet mu nije oduzeo životnu radost niti želje te je danas sretno oženjen i otac je dječaka.