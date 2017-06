Ariana Grande nastupat će za žrtve terorizma u Manchesteru koje su stradale na njezinom koncertu u svibnju. Ariana se vraća, a s njom su i Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Coldplay...

Ariana Grande večeras će u Manchesteru održati koncert nazvan "One Love". U sklopu njega nastupit će Ariana, ali i brojna jako poznata imena, a sve u humanitarne svrhe za žrtve terorističkog napada u Manchesteru. Na koncertu Ariane Grande 22 osobe su poginule u terorističkom napadu, a više stotina ih je ozlijeđeno.

Evo redoslijed nastupa:

Take That

Robbie Williams

Niall Horan

Little Mix

Pharrell Williams

Miley Cyrus

Justin Bieber

Usher

Katy Perry

Coldplay

Black Eyed Peas

Ariana Grande