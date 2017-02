Angelina Jolie dobro se drži nakon turbulentnog životnog razdoblja. To dokazuju i fotografije prvoj javnog pojavljivanja slavne glumice otkako je u rujnu svima obznanila da se razvodi od Brada Pitta.

Nasmiješena i odmorna pokazala je da ju razvod nije dotukao. Štoviše, svojom pojavom demantirala je i glasine koje su kružile svjetskim tabloidima kako umire jer je pala na samo 34 kilograma.

Angelina Jolie s djecom je stigla u Kambodžu u kojoj je zakazana premijera filma njezinog filma "First They Killed My Father" ("Prvo su mi ubili oca"). Tijekom posjeta Kambodži glumicu je primio i kambodžanski kralj Norodom Sihamoni.