Glumica Angelina Jolie prvi put je javno progovorila o teškom periodu koji je proživljavala nakon što je u rujnu prošle godine obznanila da se razvodi od Brad Pitta. U intervjuu za BBC glumica je pokazala koliko joj je zapravo to bilo bolno razdoblje. Nakon što ju je novinarka upitala da komentirala cijelu situaciju s Brad Pittom budući da je do sada o tome svemu šutjela, Angelina je duboko udahnula i trebalo joj je nekoliko sekundi da uopće počne govoriti.

''Ne želim baš puno govoriti o tome, osim da je to bilo iznimno teško razdoblje za obitelj. Mi smo obitelj i uvijek ćemo to ostati. Prebrodit ćemo sve ovo i nadam se, postati još snažnija obitelj. Bilo nam je jako teško, ali mnogi ljudi prolazi kroz to. Moj fokus su moja djeca, naša djeca. Nosimo se sa situacijom, samo se nadam da će nas sve ovo učiniti još jačima i bliskijima'', rekla je Angelina koja je priznala da je prvih nekoliko mjeseci bilo najteže. ''Obično se budim s mišlju tko će prošetati psa, početi peči palačinke i jesu li svi oprali zube'', priznala je Angelina koja je trenutno u Kambodži zbog premijere svog filma ''First They Killed My Father''.

Innervju u cjelosti pogledajte OVDJE.