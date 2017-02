Iako se još uvijek ne zna ništa o sljedećem nastavku filma o Jamesu Bondu, već danima mediji, sad već i strani, pišu kako će lokacija snimanja biti Dubrovnik. Prošlo je već godinu dana otkako je bivši gradonačelnik Andro Vlahušić neformalno za Dnevnik.hr otkrio da ta mogućnost postoji te da grad pregovara s produkcijom.

Kada smo kontaktirali Vlahušića, rekao je da pregovori još traju, ali i da ne smije ništa reći kako ih ne bi ugrozio. "Cilj je dovesti Jamesa Bonda. Pregovori traju, no sve je tajno. Volim reći - Tajni agent - tajni pregovori", kazao nam je Vlahušić u razgovoru. Istaknuo je i veliku važnost filmske industrije u promociji dubrovačkog turizma. "Jamie Dornan i Jamie Foxx su u Dubrovniku. Zar nisu idealni kandidati za Jamesa Bonda? Imaju isto ime, grad poznaju", zagolicao nam je Vlahušić komentarom dodatno maštu.

O ovome o čemu Vlahušić priča pišu sad već i strani mediji te naglašavaju kako je Dubrovnik izrazito popularna lokacija gdje se snima "Robin Hood: Origins", a podsjećaju i na "Star Wars: The Last Jedi". Strani portali kao što je primjerice Digital Spy, spominje Dubrovnik te postavlja pitanje tko će biti sljedeći Bond. U svakom slučaju, spominje se ime Daniela Craiga, no i tu su detalji još obavijeni velom tajne. Vlahušić je na svojoj misiji, a ne sumnjamo nekako u ispunjenje, pa će vrlo vjerojatno ubrzo 007 mućkati svoj martini u najljepšem gradu na svijetu.