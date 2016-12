Fotografija Samira Nasrija i suvlasnice lječilišta Jamile Sozahdah uzrokovala je samo probleme. Iako je to prvotno trebala biti samo dobra promidžba, fotka je izazvala neviđen skandal.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC pic.twitter.com/bfDNeM5vQu