Proslavljena hrvatska violončelistica i jedna od najinovativnijih predstavnica klasične glazbe Ana Rucner ove godine slavi 15. godina karijere. Za svoje obožavatelje pripremila je brojna iznenađenja. ''Sretna sam što imam krasne koncete koje ću održati u HNK u Zagrebu i Osijeku. Program je to u dva dijela, a najljepše skladbe koje sam do sada izvodila biti će dio koncerta. Drugi dio koncerta biti će nešto sasvim novo na čemu radim posljednjih mjeseci'', kazala je Ana za Dnevnik.hr. Glazbenica je uz koncerte najavila i humanitarne akcije u kojima sudjeluje za potrebitu djecu u Baranji.

Dio prikupljenih sredstava ići će na djecu sa zdravstvenim problemima, a drugio dio obiteljima teškog imovinskog stanja. ''Od nas je dobila tu potrebu da se uvijek osvrne i uradi ono što je nekome potrebno'', komentirala je Snježana Rucner. Osim što je Ana velika prijateljica Slavonije i Baranje, velika je zvijezda kada je u pitanju spoj klasične i moderne glazbe. No, Ana je odabrala novi smjer u kojem će krenuti. ''To je jedan krasan stil, vrlo popularan i poznat. To je romska glazba. Jako mi se to sviđa''.

Glazbenica je, kaže, dugo razmišljala o tom novom glazbenom stilu, ali nikako nije uspjela pronaći idealan trenutak. ''Onda se dogodila za mene jedna vrlo teška, emotivna situacija prošle godine gdje sam kroz violončelo odlučila iznijeti emociju, sama sa sobom u sobi. Dogodilo se brzinski, ali planirano'', priznala je Ana. Naime, u to vrijeme preminula je Esma Redžepova koju je Ana počela slušati i zaljubljivati se u tu vrstu glazbe.

Iznenađenje na koncertu je i kratki dokumentarac Jakova Sedlara o Ani Rucner. ''Prvilegij mi je biti veliki prijatelj i suradnik Ane Rucner zato što Ana može sve i ima pravo na sve'', kazao je redatelj Jakov Sedlar. Da, Ana može sve i to posve sama. Zato ne planira suradnju s 2 Cellosima. ''Nekao se vidim kao solista još uvijek i ovaj stil koji sada krećem raditi je nešto aposlutno jedno čelo sa ekipom, naravno'', priznala je Ana koja planira i dalje uživati u onome što radi.

''Glazba je nešto što volim, a ovaj stil je nešto što sam potpuno ja. Prvi put mogu reći da u ovim 15 godina što intezivno nastupam sam se našla u glazbi koju volim raditi, potpuno'', zaključila je vrsna hrvatska glazbenica.