Nikad prije ljudi nisu toliko robovali izvanjskoj ljepoti, koliko to rade danas. Naši lijepi celebrityji otkrili su nam što bi sve napravili za savršenstvo.

Nikad u povijesti ljudi nisu toliko robovali savršenstvu u fizičkom smislu. Ljudi bi za ljepotu napravili skoro sve, a svatko tko ima sredstva, bez problema će ih uložiti i u fizički izgled. Postao je jako važno ono izvanjsko, čime se polako zanemaruje ono unutarnje. Što o nevjerojatno napornom trendu ljepote kažu domaće ljepotice i jedan ljepotan? Bi li se podvrgli nekakvom tretmanu? Luka Nižetić kaže da ne bi. "Kad se malo zagrebe ispod površine, ipak treba biti nešto od čovjeka. Lijepo je da je čovjek njegovan i lijep, ali nije to sve", smatra Nižetić. "Ne bi se podvrgnuo ničemu zbog mladosti. Mladost dolazi iznutra. Ne podržavam, ako se radi zbog toga", zaključuje Nižetić na pitanje bi li se i sam podvrgnuo nekom tretmanu i otišao pod nož zbog mladosti.

Ipak, Luka se nije i nikad se neće naći u situaciji u kakvoj je bila Ana Begić. Glumica podržava donekle estetske zahvate, pogotovo kad čovjek iscrpi sve ostale mogućnosti i kad je sve u granicama normalnog. "Nametnuto nam je već godinama nekakvo savršenstvo koje ne postoji, tako da ne znam čemu težimo. Možemo na sebi raditi i vanjsko i unutarnje. Svakome je ljepota drugačiji pojam. Naravno, ako njeguješ ono vanjsko, trebao bi i ono unutarnje", kaže Begić. Ona sama podvrgla se jednom zahvatu, koji je nakon trudnoće bio, maltene neizbježan. "Nije da otkrivam nešto, bilo je sve javno, ja sam se podvrgnula operaciji abdominoplastike. Odstranjivala sam višak kože s trbuha jer sam u trudnoći nakupila puno previše. Skinula sam puno više nego sam dobila i to se odrazilo. Koliko god sam pokušavala to maknuti, to je jednostavno mrtva koža i to ne ide", objasnila je Begić.

I njena kolegica Ecija Ojdanić slaže se da ljepoti i nemogućem savršenstvu ne treba robovati. "To je jedna kriza društva, krive vrijednosti su na snazi. Umjesto dobrote, morala, znanja, sve je važnije to izvanjsko. Mada, civilizacija ipak napreduje, prave vrijednosti ipak preživljavaju", smatra lijepa Ecija. Bi li otišla pod nož da to od nje zahtjeva vrijeme, koje neminovno ne igra u ničiju korist? "Nikad ne reci nikad, ali zasad se dobro držim", zaključuje Ecija.

Ni Ana Gruica, koju trenutno gledamo u showu "Tvoje lice zvuči poznato" ne ograđuje se od možebitnih zahvata nekad u budućnosti. "Ispada da ako nisi lijep, nisi čovjek, a to je stvarno tužno. Svi su opsjednuti izgledom, u svakom smislu te riječi. Trudim se da ne podlegnem tom, da mi to ne bude broj jedan", kaže Gruica. A bi li se i sama podvrgla nekakvom zahvatu kad bi to od nje tražio, primjerice, posao? "Bi, nemam ništa protiv toga, ali ne iz razloga da bude lijepa drugima nego jer se čovjek stvarno voli osjećati dobro u svojoj koži", zaključila je zgodna Dalmatinka.