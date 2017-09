Popularni pjevač Amel Ćurić oženio je proteklog vikenda dugogodišnju djevojku Jelenu Čabarkapu. Pogledajte dosad neviđene fotografije prekrasne svadbe.

Popularni pjevač Amel Ćurić oženio je proteklog vikenda dugogodišnju djevojku Jelenu Čabarkapu. U Sarajevu je vjenčanje organizirano u jednom luksuznom hotelu, a na svadbi je bilo više od 300 gostiju. Donosimo vam dosad neviđene fotografije sa svadbe omiljenog Amela i njegove Jelene. Zgodni par je baš uživao i zabavio se na vlastitom vječanju, a tome svjedoči i Ćurić, koji je još uvijek pod dojmom njihovog vjenčanja.

"Meni je to bila najljepša svadba na kojoj sam bio. Potrudili smo se da svima bude baš dobro. Moja supruga je osoba koja obraća pozornost na detalje, a i ja sam htio, ako već radimo svadbu, da je napravimo kako treba. Imali smo dvije bine na dvije strane, jedan prijatelj mi je rekao da se osjećao kao na nekom dobrom koncertu", priča Amel kroz smijeh za DNEVNIK.hr

Dobio je, kaže, dosta poklona i teško mu je izdvojiti najdraži. No, prirasla mu je srcu jedna slika koju mu je poklonio prijatelj, a svidio mu se i poklon kolege Ace Pejovića. Iako nije mogao stići na svadbu, poslao mu je bocu skupom šampanjca. Da svadba nije bila tipična, svjedoči i njen sam početak. Amel se, naime, prema matičaru približavao uz pjesmu.

"Matičar je čekao, a ja sam pjevao Brunu Marsa, singlove "Just the Way You Are" i "Marry You". U tom trenutku su djeveruše zaplesale, a Jelenu je brat izveo pred matičara", prisjeća se Ćurić. Njegovi kolege iz benda na svadbu su stigli kao gosti, no s njima se ipak Amel oko ponoći popeo na binu i malo zapjevao! Sada ih čeka bračno, ali i životno putovanje!