Andrej Meljničenko svoju suprugu često daruje luksuznim poklonima, a svoju velikodušnost još je jednom pokazao poklonivši joj otok u Hrvatskoj.

Aleksandra i Andrej Meljničenko ove ljeto proslavili su 12.-tu godišnjicu braka. Srpska Angelina Jolie, kako mnogi tepaju Aleksandri, i ruski oligarh obljetnicu ljubavi obilježili su krstareći Mediteranom na svojoj megaluksuznoj jahti "Sailing Yacht A".

No, osim odmora Aleksandra je od supruga dobila i jedan poseban dar. Do sada ju je častio jahtama, umjetninama, automobilima i dijamantima, a nedavno je kolekciji luksuznih poklona Sandra pripisala i privatni otok. I to u na hrvatskom dijelu jadranske obale, piše srpski Hello.

Točna lokacija za sada nije poznata, a to će tako vjerojatno i ostati s obzirom da par svoj život nastoji držati podalje od medija. No, ne bi čudilo da je Andrej kupio otok u blizini Hvara s obzirom da upravo tamo ljetuje Aleksandrina bliska prijateljica Nina Badrić. Naša pjevačica i ovo ljeto provela je s Meljničenkovima na njihovoj 42-metra dugačkoj jahti, a provodima s Ibize hvalila se i na Instagramu.

Inače, bivšoj modelsici ovo nije prvi ovakav poklon. Aleksandra već posjeduje i otok u arhipelagu Maldiva koji joj je također poklonio darežljivi suprug. Par je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju petogodišnju kći Taru i šestomjesečnog sina Adriana.