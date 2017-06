Adele se pojavila na mjestu nesreće te pružala utjehu ljudima pogođenima tragedijom.

Još jednom Adele je pokazala koliko je velika! Naime, nakon što se u Londonu dogodila tragedija u kojoj je požar doslovno progutao zgradu, Adele se pojavila na mjestu nesreće te pružala utjehu ljudima pogođenima tragedijom. Mnogi njezini kolege izrazili su žaljenje i ponudili pomoć na društvenim mrežama, no Adele je otišla korak dalje pojavivši se osobno na mjestu nesreće. Pjevačica se iznenadila pojavila i grlila ljude te ispitivala kome treba pomoći, a s njom se pojavio i njezin suprug Simon Konceki.

"Adele je danas viđena kod Grenfell Towera kako pruža podršku obiteljima koje su bile žrtva tragedije", napisao je jedan od obožavatelja objavivši njezine fotografije na Twitteru. Nije stigal samo Adele, pojavila se i Rita Ora, noseći vreće i kutije pune stvari kako bi pomogla stanarima zgrade, dok je Jamie Oliver pozvao ljude u svoj restoran. "Hrana i piće su besplatni, samo dođite, odmah smo iza ugla. Pričajte s voditeljem restorana, dat će vam sve što može", pozvao je Jamie ljude pogođene tragedijom. Svaka čast!

Adele was spotted at Grenfell Tower today offering her support to everyone affected by the tragedy. pic.twitter.com/wxU7T46dkH