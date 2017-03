Slavna pjevačica Adele konačno je potvrdila višemjesečna nagađanja. Udala se u tajnosti, a sve je potvrdila na nedavnom koncertu u australskom Brisbaneu.

Usred koncerta britanska glazbenica je pred 60.000 fanova otkrila kako su ona i njezin partner Simon Konecki izrekli sudbonosno ''da''. ''Bez obzira na to koliko prekid boli, bez obzira na bol koja vas pritom guši. Onaj osjećaj kad prvi put shvatite da ste zaljubljeni je neopisiv. A ja sam o tom osjećaju ovisna. No, ne kanim više prolaziti krot tako nešto jer sam sada udana žena. Pronašla sam svog čovjeka'', kazala je pjevačica koja je zatim otpjevala pjesmu ''Someone Like You''.