Dok svi bruje o prekidu Stjepan Hausera i Jelene Rozge naš violončelist uživa u društvu najvećih svjetskih zvijezda.

Luka Šulić i Stjepan Hauser rade punom parom. Nedugo nakon što je u javnost procurila informacija o prekidu Stjepana Hausera i Jelene Rozge, dečki su otputovali u Rim. Naši violončelisti imali su čast biti gosti na "Celebrity Fight Night", gala koncertu u rimskom amfiteatru.

Pred slavnim gostima Luka i Stjepan su odsvirali "Game of Thrones", s Bocellijem "Funiculi Funicula", a sa Stevenom Tylerom iz Aerosmitha su imali čast odsvirati čak 2 stvari: "Dream On" i "Walk This Way".

Uz naše violončeliste, nastupio je niz poznatih glazbenika među kojima i Elton John. Osim na pozornici, i u publici su bili brojni slavni gosti: Antonio Banderas, Sharon Stones, Sophia Loren i mnogi drugi. 2Cellos su trenutačno na američkoj turneji na kojoj promoviraju album "Score".