U filmu danski glumac Claes Bang utjelovljuje konzervatora u muzeju suvremene umjetnosti koji priprema izložbu o toleranciji i solidarnosti, čiji se svijet ruši kada mu ukradu mobitel i novčanik. To je jedan od rijetkih filmova na ovogodišnjem Cannesu koji na mahove do suza nasmijava gledatelje, a u službenu konkurenciju je dodan u posljednjem trenutku.

Satirični film Šveđanina Rubena Ostlunda osvojio je u nedjelju navečer Zlatnu palmu na 70. filmskom festivalu u Cannesu, objavio je žiri kojim je predsjedao španjolski redatelj Pedro Almodovar.

Glavna nagrada 70. filmskog festivala u Cannesu - Zlatna palma - u nedjelju je na veliko iznenađenje dodijeljena Ostlundovom filmu "The Sqaure", okrutnoj komediji koja ismijava umjetnički svijet i visoko društvo.

Favoriti za tu nagradu su bili "120 otkucaja u minuti" Francuza Robina Camilla i "Loveless" Rusa Andreja Zvjaginceva. Robin Campillo je osvojio Grand Prix za svoj film o sudbinama oboljelih od AIDS-a. Sofia Coppola je dobila nagradu na najbolju režiju za "The Beguiled", remake istoimenog filma Dona Siegela iz 1971. o upadu ranjenog vojnika, Colina Farrella, u djevojački internat koji vodi Nicole Kidman.

Ovogodišnja kraljica Cannesa s dva filma u konkurenciji, Nicole Kidman, dobila je Posebnu nagradu 70. filmskog festivala. Slavni ruski redatelj Zvjagincev je tri godine poslije genijalnog "Levijatana", za bračnu dramu "Loveless" o nestanku djetata koje više ne podnosi svađe roditelja dobio Nagradu žirija.

Za ulogu u filmu redateljice Lynne Ramsay, šokantnoj drami o trgovini seksualnim robljem "You Were Never Really Here", Joaquin Phoenix je proglašen najboljim glumcem. Titulu najbolje glumice je dobila Njemica Diane Kruger za ulogu u filmu "In The Fade" njemačko-turskog redatelja Fatiha Akina. Ona glumi Njemicu Katju koja se osvećuje neonacistima koji su ubili njezinog muža i sina.

Lynne Ramsay, redateljica "You Were Never Really Here" dijeli nagradu za najbolji scenarij s Grkom Yorgosom Lanthimosom za film "The Killing of a Sacred Deer", triler o kirurugu koji posvaja problematičnog mladića čiji mu je otac umro tijekom operacije. (Hina)