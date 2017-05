Video objavljen 22. svibnja 2007. godine još uvijek se nalazi među Top 100 najgledanijih otkako je YouTubea. Sada je na devedesetom mjestu.

Kada je prije deset godina tada trogodišnji Harry gurnuo prst u usta svome mlađem braci Charlieju, a njihov otac Howard Davies-Carr to zabilježio kamerom, nitko u obitelji iz Thames Valleyja nije mogao ni sanjati da će zapis postati jedan od najkultnijih u povijesti YouTubea.

Snimka je do danas pregledana nevjerojatnih 850 milijuna puta, no braći nije donijela samo svjetsku slavu, već i oko milijun funti (8.63 milijuna kuna) koliko je u međuvremenu zaradila na reklamama!

Štoviše, zahvaljujući tom bogatstvu Harry i Charlie su dobili još dva brata, Jespera i Ruperta, prinove na koje se Howard i supruga Shelley ne bi odlučili da video obitelji nije osigurao financijsko blagostanje.

Priznala je to u razgovoru za list The Sun Shelley (40), čiji je suprug slavni zapis na YouTube postavio gotovo prisilno. Naime, prizor je trebao doprijeti samo do očiju ostalih članova obitelji, no budući da je video težio 50 megabajta i da ga je u to doba bilo teško slati elektronskom poštom, Howard je YouTube izabrao kao rješenje u nedostatku boljih ideja.

Snimku je par tjedana po objavi zamalo obrisao, međutim kada je vidio broj pregleda i reakcije gledatelja, u posljednji se trenutak predomislio i ostavio ga na životu. Kako bi samo pogriješio je učinio suprotno, da nam svima nije dopustio da pogledamo kako je to Charlie ugrizao Harryja.