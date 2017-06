Justine Kish smogla je snage i neugodnost okrenula na šalu.

Justine Kish, američku borkinju rođenu u Sankt-Peterburgu koja je u nedjelju u Oklahoma Cityju odmjeravala snage protiv Felice Herrig, zadesila je golema neugodnost u ringu.

Naime, nesretnoj su djevojci na trenutak popustila crijeva dok ju je suparnica držala u klinču, što su kamere zabilježile a internetska zajednica raširila po svim društvenim mrežama.

Unatoč toj nezgodi, djevojke su nastavile dvoboj, koji je naposljetku pripao Herrig zahvaljujući jednoglasnoj odluci sudaca.

Podsjetimo, problema sa stolicom tijekom borbi su svojedobno imali i Yoel Romero te Tim Sylvia, a Kish je dan kasnije smogla snage i našalila se na svom profilu na Twitteru.

