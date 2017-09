Snimka okrutnog obračuna s kultnom pjesmom Pink Floyda trenutačno je postala hit na Facebooku s više milijuna pregleda.

Čini se da je Gleyfy Brauly napokon dočekao svojih pet minuta međunarodne slave nakon niza godina udaranja tipki po klavijaturama. Znamo da ne znate o kome je riječ, nismo ni mi sve do jutros, ali na koju god da smo stranu digitalnoga prostranstva krenuli, od Braulyja se u ponedjeljak nikako nismo mogli sakriti.

Naime, osebujni je Brazilac na sebi svojstven način upravo prepjevao "Another Brick in the Wall" Pink Floyda, što je uključilo maksimalnu improvizaciju, osobito vokalnu budući da engleski jezik ne poznaje već oponaša.

Publiku je to do te mjere nasmijalo da je snimka okrutnog obračuna s kultnom pjesmom engleskog benda postala hit na Facebooku s više milijuna pregleda, a zafrkanti su u međuvremenu namontirali i prve reakcije Rogera Watersa i Davida Gilmoura.

Zanimljivo, tek nešto "guglanja" nam je otkrilo da je Brauly i inače sklon najvećim zvijezdama glazbenoga neba, pa ćemo vam u nastavku predstaviti i kako je on to preveo Boba Marleya, Scorpionse, Eltona Johna...

Vido njinjo kunikejšn

Vido njinjo kunikejšn uz reakcije Watersa i Gilmoura

Gleyfy Brauly vs Scorpions, Scorpionsi poraženi tehničkim nokautom u prvoj rundi

Glefly Brauly vs Elton John

Glefly Brauly vs Bob Marley

Konkurencija iz Srbije