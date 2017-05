Jesu li isti hitovi u koje smo se mi zaljubili jednako interesantni i nekim novim klincima?

Vjerovali ili ne, Red Hot Chili Peppers postoje već 34 godine! Bend je osnovan 1983. u Los Angelesu, s prvim je albumom debitirao godinu kasnije, te se otad do danas mnogim generacijama nepovratno uselio u srca.

Ne čudi to s obzirom na to koliko je u međuvremenu genijalnih pjesama objavio, no jesu li ti isti hitovi u koje smo se mi zaljubili jednako interesantni i nekim novim klincima?

Odgovor na to pitanje vidjet ćete u sljedećem videu, čuti ga od mališana čiji su roditelji vjerojatno još kao osnovnoškolci maštali o prvim simpatijama uz Under the Bridge.