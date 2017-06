Unatoč problemima s kojima se svakodnevno susreće, Cimi se ne da smesti i svira u tri benda.

Jesu li već počele pripreme za popularni InMusic Festival ili se Cest is the best nastavio i izvan centra grada? Pitali su se to u nedjelju stanari zgrada koje okružuju prometnu Slavonsku aveniju kod skretanja za Gajevo.

Simpatičan 21-godišnji Cimi svojom je svirkom na bubnjevima plijenio pažnju prolaznika, ali i znatiželjnih stanara koji su virili sa svojih prozora pitajući se od kuda dolazi taj zvuk.

Iako smo u početku mislili da netko u suton snima spot za neki novi hit, u razgovoru sa sviračem smo saznali kako je ovdje protjeran jer smeta susjedi. Mladi svirač uživa svirajući pod vedrim nebom, a lokaciju je izabrao jer je smatrao da ovdje neće nikome smetati.

Cimi je, kaže, već s pet godina znao da cijeli život želi svirati samo bubnjeve, a njegove prve kupili su mu roditelji kada je navršio deset. Danas svira u tri benda, a probe u garaži u Novom Zagrebu povremeno voli zamijeniti livadom na ovom križanju jer živi u blizini. Svirao je i na drugim sličnim lokacijama u okolici svoga doma, ali je nailazio na negodovanje stanara. Ovdje se pak susretao samo s pozitivnim reakcijama.

''Ljudi su mi dolazili i pitali mogu li me slikati, snimati, govorili su mi da sam im uljepšao dan, da sam ih usrećio i to mi je toliko drago.'', ispričao nam je Cimi.

Iako baš na ovom mjestu, svojevrsna zagrebačka atrakcija Cimi, nikada nije imao problema s nezadovoljnim susjedima, jučer je netko ipak odlučio ugasiti njegov entuzijazam i ostaviti nas samo s bukom autoceste.

Nedugo nakon našeg intervjua policiji je pristigla pritužba na bubnjanje, a cimi je dolaskom ''marice'' morao napustiti svoju ''garažu na otvorenom''.

U kratkom videu pogledajte što nam je sve Cimi ispričao i kako je izgledala njegova svirka na neobičnoj lokaciji koja je privlačila pozornost.