Da nam policajac bez vidljivog razloga blokira vozilo i zaustavi promet u križanju, i mnogima bi od nas kroz glave prostrujala misao da je riječ o nekom bahatom šerifu.

Jedna od najdojmljivijih snimaka tjedna stiže nam iz Kine. Zapis koji je u petak na Twitteru objavio People's Daily mnogima je na početku probudio istu emociju, potvrdivši tako još jedanput da smo često robovi predrasuda i da nerijetko olako prerano donosimo zaključke.

Uostalom, što bi mogao biti policajac koji parkira usred križanja bez vidljivog razloga nego tamo neki bahat čovjek, tip koji si dopušta svašta jer je skriven iza uniforme, zar ne? E, pa...

Just when you think it's a police officer who thinks he can park anywhere, this amazing moment happens pic.twitter.com/08gfYvmn5T