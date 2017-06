Junak videa naposljetku se i sam se nasmijao tome kako je u želji da izbjegne jednu nevolju upao u još dublju.

Jedna od pozitivnih strana društvenih mreža jest to što se u pravilu svakodnevno možemo dobro nasmijati. Dan korisnicima katkad poprave razne lude nezgode, baš poput ove koja je od objave u srijedu do danas skupila preko čak četiri milijuna pregleda na platformi Imgur (plus milijun i pol na Facebooku).

Potpisao ju je izvjesni Nijemac Dennis, koji je na izlasku s nekog groblja gledao kako da ne smoči cipele u lokvi koja se stvorila od kiše. Plan možda naoko i nije bio toliko loš, ali je realizacija zato bila katastrofalna. I sam se nasmijao tome kako je u želji da izbjegne jednu nevolju upao u još dublju.