Iz snimke se čini da je desni kotač zrakoplova zapeo u tlu što je dovelo do prevrtanja.

Gledatelji koji su se u nedjelju okupili u francuskom Longuyonu kako bi između ostalog vidjeli i let čuvenoga ratnog zrakoplova Spitfire, morali su naposljetku spašavati pilota jer je neposredno uoči polijetanja došlo do nesreće.

Pilot Cédric Ruet je iz aviona izvučen bez težih ozljeda, a u bolnici je na previjanju završio i neki od gledatelja kojeg je pogodila krhotina.

Što je dovelo do nesreće nije službeno priopćeno, no iz snimke se čini da je desni kotač zrakoplova zapeo u tlu što je dovelo do prevrtanja.

Spitfire XIX PS890 je služio do kraja Drugog svjetskog rata u redovima britanskih Kraljevskih zračnih snaga, te su se potom još narednih sedam godina služili tajlanski vojnici.