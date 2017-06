Anonymousi vjeruju da će uskoro biti i službeno rečeno: Nismo sami i sada to nedvojbeno znamo.

Skupina ljudi koja stoji iza YouTube kanala Anonymous Global i koja je po svemu sudeći povezana s ovom poznatom skupinom internetskih aktivista, objavila je prije nekoliko dana video u kojem se hrabro najavljuje da će NASA uskoro potvrditi postojanje izvanzemaljskog života!

Hoće li tome zaista biti tako ostaje nam da pričekamo, međutim iz priložene snimke se čini da Anonymousi nisu presreli kakvu nedavnu tajnu prepisku svjetskih čelnika, već da su tek prošli kroz neke manje-više već poznate i intrigantne izjave bivših ili sadašnjih djelatnika Američke svemirske agencije, odnosno Saveznog istražnog ureda (FBI).

Zaintrigirao ih je između ostalog i "tweet" jednog od suradnika NASA-e Thomasa Zurbuchena, koji je prije samo sedam dana na svom profilu napisao kako je pomoću teleskopa Kepler otkriveno 219 potencijalnih novih planeta.

Wow, 219 potential new planets! @NASAKepler data shows us that most stars are home to at least one planet...Are we alone? https://t.co/IW5PKEU39F